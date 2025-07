Alcaraz e Shelton si allenano insieme | abbracci e risate

In un gesto di grande sportività e amicizia, Alcaraz e Shelton hanno deciso di allenarsi insieme prima dei quarti di finale di Wimbledon, scambiandosi abbracci e risate. La scena riflette non solo la competitività del torneo, ma anche il rispetto e la stima tra due talenti emergenti del tennis mondiale. Un’immagine che incarna lo spirito dello sport e alimenta entusiasmo tra i fan in vista degli scontri decisivi sulla storica erba londinese.

Il campione spagnolo e il 22enne americano, prossimo avversario di Jannik Sinner a Wimbledon, hanno scelto di allenarsi insieme in vista dei loro match dei quarti di finale del torneo di Wimbledon. Tra i due abbracci e risate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alcaraz e Shelton si allenano insieme: abbracci e risate

In questa notizia si parla di: insieme - abbracci - risate - alcaraz

(Adnkronos) - Fabio Fognini ride con Carlos Alcaraz a Wimbledon 2025. Il sorteggio di oggi, venerdì 27 giugno, ha decretato che sarà proprio il tennista azzurro il primo avversario sulla strada dello spagnolo, numero due del mondo e campione in carica a Lon Vai su Facebook

Alcaraz e Shelton si allenano insieme: abbracci e risate; Fognini non ha paura di Alcaraz: risate e abbracci a Wimbledon - Video; Fognini ride con Alcaraz, il video a Wimbledon 2025.

Fognini non ha paura di Alcaraz: risate e abbracci a Wimbledon - Video - Il sorteggio di oggi, venerdì 27 giugno, ha decretato che sarà proprio il tennista azzurro il primo avversario sulla strada dello ... Scrive msn.com

Nadal e Alcaraz insieme in doppio alle Olimpiadi - la Repubblica - David Ferrer e Anabel Medina, allenatori delle squadre spagnole, hanno ufficializzato la lista dei giocatori che ... Come scrive repubblica.it