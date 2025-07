Fioravanti il sindaco di Ascoli Piceno è il più amato d’Italia | Il mio segreto? Lavoro e ascolto Da sempre schierato con Giorgia Meloni

Marco Fioravanti, il sindaco di Ascoli Piceno, conquista il cuore degli italiani con un consenso impressionante del 70%, secondo la Governance Poll del Sole 24 Ore. Classe 1983 e fedele esponente della linea di Giorgia Meloni, si distingue non solo per il suo ruolo amministrativo ma anche per il forte sostegno popolare. In questa intervista esclusiva a Libero, Fioravanti si apre come mai prima d’ora, rivelando i segreti del suo successo e le ambizioni future...

Marco Fioravanti ha completato la scalata: è lui, classe 1983, sindaco di Ascoli Piceno, il primo cittadino più amato d'Italia. Secondo la rilevazione annuale Governance poll del Sole 24 Ore, Fioravanti gode attualmente di un indice di gradimento del 70%. In un'intervista a Libero, il primo cittadino marchigiano si racconta. Ed è la prima volta che un rappresentante del partito di Giorgia Meloni ottiene un simile riconoscimento. Fioravanti: "Nessuna ricetta, solo lavoro e ascolto dei cittadini". Nell'intervista il sindaco di Ascoli dice: "Io non ho una ricetta particolare. Le mie caratteristiche sono il lavoro, la costanza, la capacità di rimodulare le mie scelte attraverso il confronto, l'ascolto dei cittadini".

Fioravanti trionfa come sindaco di Ascoli Piceno, conquistando il primo posto nel Governance Poll tra i sindaci italiani.

