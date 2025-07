Totti-Blasi arriva a sentenza sui Rolex contesi | Affido condiviso li indosseranno a turno

La decisione sul contenzioso tra Ilary Blasi e Francesco Totti sui quattro Rolex diventa definitiva: il tribunale di Roma ha stabilito che gli orologi di lusso, simboli di un passato condiviso, saranno indossati a turno dai due ex coniugi. Un verdetto che mette fine a una disputa che ha catturato l’attenzione di molti, sottolineando come la modalità di affido condiviso possa rappresentare un nuovo approccio anche nelle questioni patrimoniali più delicate.

“Affido condiviso” per i quattro Rolex oggetto di contesa tra Ilary Blasi e Francesco Totti nella causa di divorzio. Il tribunale civile di Roma ha confermato quanto giĂ deciso in via interlocutoria nel 2023, stabilendo che gli orologi di lusso restino a disposizione di entrambi I preziosi, inizialmente rimasti alla conduttrice dopo la fine della relazione, erano stati reclamati dall’ex capitano della Roma, che ne aveva chiesto la restituzione. Ora le parti dovranno trovare un accordo per l’utilizzo condiviso degli orologi. Con la chiusura di questa fase, resta aperta la possibilitĂ per entrambe le parti di impugnare il provvedimento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Totti-Blasi, arriva a sentenza sui Rolex contesi: “Affido condiviso, li indosseranno a turno”

In questa notizia si parla di: totti - blasi - rolex - affido

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Il tribunale civile di Roma ha stabilito che i quattro Rolex contesi tra Francesco Totti e Ilary Blasi andranno in “affido condiviso”: gli orologi, del valore di circa 80.000 euro, dovranno essere usati a turno. Vai su X

Il divorzio Totti-Blasi, 'affido condiviso' per i Rolex; Totti e Ilary, 'affido condiviso' per i Rolex della discordia: la decisione del giudice; Totti-Blasi, arriva la sentenza sui Rolex contesi: Affido condiviso, li indosseranno a turno.

Il divorzio Totti-Blasi: la sentenza sui Rolex e l'affido condiviso - La decisione del tribunale su quattro Rolex nel divorzio di Totti e Blasi, con affido condiviso. Secondo ilsole24ore.com

Divorzio Totti-Blasi, la decisione del tribunale: “affido condiviso” per i Rolex contesi - I preziosi orologi, dal valore stimato di circa 80mila euro, non saranno assegnati in via esclusiva né all’una né all’altro, ma resteranno a disposizione di entrambi, custoditi in una cassetta di sicu ... Segnala iodonna.it