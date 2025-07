Calciomercato Atalanta via Retegui | già scelto il sostituto affare da 30 milioni

Il calciomercato dell’Atalanta si infiamma: con Retegui sul mercato, la Dea si prepara a valutare offerte per oltre 55 milioni di euro, con l’Arabia Saudita in pole position. Se si concretizzerà questa possibilità, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo di affari, e il club bergamasco sarà pronto a trovare un sostituto all’altezza. La sfida è tutta da giocare: l’attenzione resta alta su questa trattativa cruciale.

Il calciomercato dell’Atalanta potrebbe entrare nel vivo immediatamente in caso di cessione di Retegui. L’attaccante della Nazionale, infatti, piace in Arabia Saudita e la Dea valuterà potenziale offerte nelle prossime settimane L’Atalanta valuta Retegui 55 milioni di euro, e in caso di offerta “indicente” dall’Arabia Saudita, potrebbe aprire all’addio del centravanti italo-argentino. Retegui, come noto, piace anche al Milan, ma i rossoneri, per il momento, potrebbero dirottare le loro attenzioni su Vlahovic, il quale piace particolarmente ad Allegri. Difficilmente, inoltre, il Milan investire 55 milioni di euro per il cartellino del nuovo attaccante, mentre il centravanti serbo potrebbe sposare i colori rossoneri per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Calciomercato Atalanta, via Retegui: già scelto il sostituto, affare da 30 milioni

In questa notizia si parla di: retegui - atalanta - calciomercato - milioni

Atalanta, la decisione sul futuro di Retegui: le ultime novità - L’attenzione si accende sul futuro di Matteo Retegui, protagonista di una stagione stellare con l’Atalanta, culminata con 25 gol.

#Calciomercato, #Atalanta: in arrivo un'offerta formale da 50/60 milioni dall'Al-Qadsiah per #Retegui (@DiMarzio) #Transfers Vai su X

Come confermato oggi dalla Gazzetta dello Sport, l'Al-Qadsiah fa sul serio per Mateo Retegui. Era attesa una proposta ufficiale ed è arrivata sul tavolo dell'Atalanta: per l'attaccante sono stati offerti tra i 50 e i 60 milioni di euro. La Dea adesso ragiona se prose Vai su Facebook

L’Al-Qadsiah fa sul serio per Retegui: offerta da 53 milioni all'Atalanta, la risposta della Dea; Atalanta, maxi-offerta in arrivo per Retegui; Atalanta, 50 milioni per Retegui: l'Al Qadsiah tenta la Dea. E il prezzo può essere giusto.

“Gli arabi hanno aumentato l’offerta per Retegui”, le ultime - Il capocannoniere della Serie A piace, e tanto, anche fuori dall'Italia: l'interesse della squadra araba è più vivo che ... Riporta calcioatalanta.it

Atalanta, due ostacoli per riportare Amrabat in Serie A | ESCLUSIVO - Il mercato dell'Atalanta in entrata registra novità sul fronte Amrabat. Secondo calciomercato.it