Eclissi solare totale del 2027 manca ancora un po' ma sappiate che sarà la più lunga della vostra vita

L’attesa per l’eclissi solare totale del 2027 sta crescendo: sarà la più lunga della vostra vita! Tra circa due anni, un evento astronomico straordinario si ripeterà solo nel 2114, regalando uno spettacolo unico nel suo genere. Ma la grande domanda è: anche l’Italia potrà ammirarlo? Prepariamoci a scoprire insieme cosa riserva il cielo e come non perdere questo incredibile momento di meraviglia cosmica.

Tra circa due anni, ci sarà un fenomeno astronomico eccezionale che si ripeterà solo nel 2114. Si vedrà in Italia?.

7 luglio l'eclissi di Sole del secolo: sarà visibile dalla Toscana? - Il 7 luglio 2025, la Toscana sarà il luogo perfetto per assistere a uno degli spettacoli più affascinanti dell’universo: l’eclissi di sole del secolo.

Un raro allineamento astronomico porterà fino a 6 minuti di oscurità completa. In Toscana atteso un oscuramento fino all’80% del disco solare Vai su Facebook

