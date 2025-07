Incendio sulle colline di Vicopisano vigili del fuoco a protezione delle abitazioni

Un vasto incendio di sterpaglie e bosco si è scatenato oggi nel cuore delle colline di Vicopisano, mettendo in apprensione residenti e pompieri. Le squadre dei vigili del fuoco di Pisa, intervenute tempestivamente, sono impegnate a contenere le fiamme e a proteggere le abitazioni circostanti. La lotta contro il rogo continua, sotto gli occhi vigili della comunità, che spera in un pronto spegnimento e in una rapida ripresa della normale vita nelle zone colpite.

Vicopisano, 8 luglio 2025 - Un incendio di sterpaglie e bosco è divampato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 luglio, in via Vecchia Provinciale, nel comune di Vicopisano. L’allarme è scattato intorno alle 13.17, quando due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute per contenere le fiamme che avevano iniziato a risalire il crinale della collina. Una delle due squadre si è posizionata a protezione di alcune abitazioni situate lungo il versante interessato dall’incendio, per scongiurare eventuali danni alle case. Sul posto sono intervenuti anche i volontari Aib (Antincendi Boschivi) inviati dalla Soup– la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana – e un elicottero regionale per il supporto aereo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio sulle colline di Vicopisano, vigili del fuoco a protezione delle abitazioni

