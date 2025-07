Dopo aver scritto una delle pagine più gloriose della sua storia, il Napoli si prepara a nuovi scenari con un mercato ricco di sorprese. Tra cessioni concordate e operazioni strategiche, i partenopei mostrano di voler mantenere alta la competitività, anche a costo di lasciare partire un eroe dello scudetto. È il momento di scoprire quali saranno le prossime mosse di questa squadra determinata a scrivere nuovi capitoli di successo.

Dopo il Napoli la Turchia: cessione concordata per un eroe dello scudetto Convinto dal ricco ingaggio"> Il Napoli è molto intraprendente in questa sessione di calciomercato, sia in entrata che in uscita. Sorprese in vista. Il Napoli si sta muovendo con grande determinazione sul mercato, consapevole di dover consolidare quanto conquistato e, allo stesso tempo, rilanciare le proprie ambizioni. Dopo aver vinto lo Scudetto, la società non si accontenta: l'obiettivo è mantenere alta la competitività sia in Italia che in Europa. Ogni operazione, in entrata o in uscita, viene valutata con attenzione, all'interno di una strategia chiara e ambiziosa.