ACI al voto il 9 luglio per nomina presidente sfida tra Geronimo La Russa e Giuseppina Fusco - confermate anticipazioni GdI

Il 9 luglio si aprono le urne per eleggere il nuovo presidente dell'ACI, segnando un momento cruciale nel panorama automobilistico italiano. La sfida vede protagonisti Geronimo La Russa e Giuseppina Fusco, in un contesto di grande attenzione anche sulla gestione delle risorse strategiche come Sara Assicurazioni e il PRA. Un appuntamento che potrebbe ridefinire gli equilibri e le strategie del settore: il futuro dell'Automobile Italiana è in gioco.

Dopo la decadenza della presidenza di Sticchi Damiani per il quarto mandato non ammesso, ACI va al voto, in lizza La Russa e Fusco; mentre sullo sfondo sarà rilevante anche la gestione delle risorse strategiche, come Sara Assicurazioni e il PRA, che potrebbe passare a Sogei o alla Motorizzazione Civ.

