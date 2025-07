slitta di un anno lo stop alle auto diesel euro 5

Il futuro della mobilità sostenibile si fa più flessibile, grazie alla decisione del Ministero delle Infrastrutture di posticipare di un anno lo stop alle auto diesel Euro 5. Questa misura, che riguarda Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, entrerà in vigore nel 2026 e interesserà inizialmente solo i centri urbani più congestionati, offrendo a cittadini e imprese una preziosa possibilità di adattamento e pianificazione.

Il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato l'approvazione dell'emendamento al decreto che consente di posticipare di un anno le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5. In base alla nuova normativa, le restrizioni previste in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna entreranno in vigore non più il 1° ottobre 2025, ma un anno dopo. Inoltre, tali limitazioni si applicheranno inizialmente solo nei centri urbani con popolazione superiore a 100 mila abitanti, anziché ai comuni oltre i 30 mila. Le Regioni, dopo la scadenza del nuovo termine, potranno evitare di introdurre il blocco nei loro piani per la qualità dell'aria, a patto che adottino misure alternative capaci di ridurre le emissioni in linea con gli obblighi europei.