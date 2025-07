Salvata dalla vedetta della Finanza una persona in difficoltà a bordo di un Sup

Un salvataggio tempestivo e decisivo ha evitato il peggio davanti alle coste di Marina di Pisa. Due persone in difficoltà, a bordo di uno stand-up paddle, sono state tratte in salvo dalla vedetta V.903 della Guardia di Finanza di Livorno, che ha risposto prontamente alle condizioni meteomarine improvvisamente peggiorate. Un esempio di coraggio e professionalità che sottolinea l’importanza dell’attenzione e della prontezza in mare. La sicurezza prima di tutto.

PISA – Salvate due persone a bordo di un Sup nelle acque davanti a Marina di Pisa. L’equipaggio della vedetta V.903 della Stazione navale della Guardia di finanza di Livorno ha notato due persone a bordo dello stand up paddle che cercavano con fatica di rientrare a riva a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteomarine. Salvato a bordo del Sup dalla vedetta della Guardia di Finanza di Livorno (Foto Guardia di Finanza) Avvicinatesi ai due sportivi, le Fiamme gialle hanno offerto assistenza, ricevendo inizialmente risposta negativa. La vedetta e? comunque rimasta in zona per monitorare la situazione da vicino, valutando l’evolversi del mare sempre piu? agitato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

