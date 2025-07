Procaccini | Bene Frederiksen sui migranti Finalmente anche tra i socialisti c’è chi afferma la linea della legalità

Un passo importante nella politica europea sul tema migranti, finalmente condiviso anche tra i socialisti. Nicola Procaccini, copresidente del gruppo ECR, saluta con entusiasmo le parole coraggiose di Mette Frederiksen, leader socialista danese, che ha affrontato con fermezza la questione migratoria a Strasburgo. È un segnale di unità e di impegno comune per trovare soluzioni concrete. La strada verso un’Europa più coesa e responsabile inizia così.

«Lei non sa da quanto tempo noi Conservatori aspettavamo queste parole da una leader socialista». Con questa frase che non lascia margini di dubbio, Nicola Procaccini – copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo – ha salutato con favore l’intervento della premier danese Mette Frederiksen a Strasburgo, lodando il coraggio con cui la leader socialdemocratica ha posto la questione migratoria al centro della presidenza di turno del Consiglio Ue, assunta dalla Danimarca fino a dicembre. L’Europa cambia linea sull’immigrazione. Un elogio inaspettato, ma non immotivato. Frederiksen, dal podio dell’Europarlamento, ha pronunciato parole che un tempo avrebbero provocato scompensi tra le file della sinistra continentale: « Dobbiamo rafforzare le nostre frontiere esterne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Procaccini: “Bene Frederiksen sui migranti. Finalmente anche tra i socialisti c’è chi afferma la linea della legalità ”

