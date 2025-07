Aurora Maniscalco morta a Vienna salma a Palermo per l' autopsia dopo l' indagine per istigazione al suicidio

L'intera comunità è sconvolta dalla tragica scomparsa di Aurora Maniscalco, trovata senza vita a Vienna, mentre il suo corpo ritorna a Palermo per l'autopsia. Con il fidanzato indagato per istigazione al suicidio, le indagini cercano di fare luce sulle cause di questa drammatica vicenda. Un caso che solleva molte domande e che tiene tutti con il fiato sospeso, aspettando risposte ufficiali.

Precipita da un palazzo a Vienna, morta l’hostess italiana Aurora Maniscalco: indaga la polizia austriaca - Una tragica perdita scuote Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess italiana di 24 anni originaria di Palermo, è precipitata dal terzo piano di un edificio nella notte tra sabato e domenica.

Torna domani pomeriggio a Palermo la salma di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana caduta dal terzo piano del suo alloggio a Vienna nella notte tra il 21 e 22 giugno e morta dopo giorni in ospedale. Secondo quanto si apprende, al fidanzato s

