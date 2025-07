Cina | ospiti internazionali esplorano porto smart a zero emissioni

Una frontiera innovativa si apre a Tianjin, dove il primo terminal intelligente a zero emissioni di carbonio al mondo sorprende gli ospiti internazionali. Tra operazioni guidate dall’intelligenza artificiale e soluzioni energetiche all’avanguardia, la Cina dimostra un impegno deciso verso la sostenibilità e l’automazione. Un esempio che ispira e traccia il cammino verso un futuro più pulito e tecnologicamente avanzato – per scoprire di più, visita il video all’indirizzo: ...

Gli ospiti internazionali hanno visitato il porto cinese di Tianjin, il primo terminal intelligente a zero emissioni di carbonio al mondo. Dalle operazioni guidate dall'intelligenza artificiale alle soluzioni per le nuove energie, i passi avanti compiuti dalla Cina nel campo dell'automazione e della sostenibilita' hanno stupito i visitatori. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma634377363437732025-07-08cina-ospiti-internazionali-esplorano-porto-smart-a-zero-emissioni Agenzia Xinhua.

