Osimhen-Galatasaray | 60 milioni rifiutati De Laurentiis vuole la clausola

Tempo di lettura: < 1 minuto Victor Osimhen resta al centro del mercato del Napoli. Il Galatasaray ha formalizzato un'offerta da 60 milioni di euro per l'attaccante nigeriano, ma la risposta del club di Aurelio De Laurentiis è stata netta: no, senza la clausola da 75 milioni di euro non si tratta. Il Galatasaray ha già raggiunto un accordo con il giocatore, che andrebbe a guadagnare circa 20 milioni netti a stagione tra stipendio e ricavi pubblicitari. Tuttavia, senza il pagamento integrale della clausola, Osimhen non si muoverà da Napoli. Il contratto dell'attaccante scade nel 2026, ma il club azzurro ha un'opzione unilaterale di rinnovo.

