Livorno riconoscimento nazionale per l’orchestra del teatro Goldoni

Livorno celebra un momento storico: l’Orchestra del Teatro Goldoni riceve il riconoscimento nazionale come Nuova Orchestra Territoriale, un prestigioso riconoscimento dal Ministero della Cultura. Questo traguardo testimonia l’eccellenza artistica e l’impegno della città nella promozione della musica sinfonica e operistica. Un risultato che rafforza il ruolo di Livorno come capitale culturale e musicale, aprendo nuove prospettive per il futuro della scena musicale locale e nazionale.

LIVORNO – Un traguardo prestigioso segna una svolta per la cultura livornese e per la scena musicale italiana. L’orchestra del Teatro Goldoni di Livorno è stata ufficialmente riconosciuta dal ministero della cultura come Nuova Orchestra Territoriale (Proto Ico), un riconoscimento che valorizza anni di crescita artistica e di impegno nella diffusione della musica sinfonica e operistica. L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa al teatro Goldoni, alla presenza di esponenti delle istituzioni e del mondo culturale. A rendere ancora più significativa questa giornata è stata l’intitolazione ufficiale dell’Orchestra al maestro Massimo de Bernart, figura indimenticata nella storia musicale della città e profondo artefice della sua evoluzione artistica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

