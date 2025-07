Calciomercato Juve | un big a sorpresa può davvero lasciare i bianconeri in estate! Già individuato il suo sostituto le novità delle ultime ore indicano questa strada

Il calciomercato della Juventus si infiamma con una sorpresa inattesa: uno dei big potrebbe lasciare Torino questa estate, scuotendo le strategie di mercato dei bianconeri. Con il rinnovo in bilico e un sostituto già individuato, il futuro di Weston McKennie appare più incerto che mai. Le ultime novità delle ore aprono scenari sorprendenti, lasciando tifosi e addetti ai lavori col fiato sospeso. Ma cosa riserverà il mercato juventino? Restate con noi per scoprirlo.

Calciomercato Juve: questo big bianconero può davvero lasciare Torino nel corso dell’estate! Già individuato il suo sostituto, novità delle ultime ore. Un rinnovo che sembrava cosa fatta e che ora rischia di saltare, aprendo scenari di mercato inaspettati. Il futuro di Weston McKennie per il calciomercato Juve è improvvisamente tornato in bilico. Secondo quanto riportato da La Stampa, la trattativa per il prolungamento del suo contratto, che fino a pochi mesi fa appariva in dirittura d’arrivo, ha subito una brusca frenata. Il motivo? Una distanza tra domanda e offerta, legata in particolar modo alle commissioni per gli agenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com