Progetto Inter Alessandro Vocalelli apprezza la nuova linea | Percorso coraggioso verso il futuro

Progetto Inter, Alessandro Vocalelli apprezza la nuova linea. Il gironalista: «Percorso coraggioso verso il futuro». L’analisi di Alessandro Vocalelli, giornalista de La Gazzetta dello Sport, offre uno spunto interessante sul mercato estivo dell’Inter e sul progetto di ringiovanimento intrapreso dalla societĂ nerazzurra. Vocalelli, riflettendo sulle scelte delle rivali della squadra di Cristian Chivu, come l’acquisto di Modric da parte del Milan, fa notare come l’ Inter stia seguendo una strada completamente diversa. «In controtendenza, almeno fino a questo momento, c’è l’ Inter che – consapevole di dover dare il via a un autentico progetto di ringiovanimento – ha intrapreso, sta intraprendendo, una strada completamente diversa», scrive Vocalelli, evidenziando la determinazione dei nerazzurri di puntare su giovani talenti per il futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Progetto Inter, Alessandro Vocalelli apprezza la nuova linea: «Percorso coraggioso verso il futuro»

