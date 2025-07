Beautiful trame americane | Luna porta a termine la sua vendetta

Luna Nozawa, dopo essere stata smascherata da Will, decide di rimanere a Los Angeles per portare a termine la sua vendetta contro Steffy. La suspense si intensifica mentre tutti attendono il colpo finale di questa intricata trama americana. Cosa ci riserverà il futuro delle puntate di Beautiful? Restate sintonizzati: il dramma è appena iniziato e le sorprese sono dietro l’angolo.

