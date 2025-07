Mercato Juventus | offerto un contratto fino al 2030! Sirene dalla Francia un club è balzato in pole position per strapparlo ai bianconeri in estate

Il mercato della Juventus si infiamma: un contratto fino al 2030 è stato proposto a Timothy Weah, ma le sirene francesi dell’Olympique Marsiglia hanno acceso l’interesse. La possibilità di un ritorno in Ligue 1 si fa strada, mentre i bianconeri devono valutare attentamente questa proposta. Con la sessione estiva alle porte, il futuro del talentuoso esterno statunitense potrebbe essere scritto altrove, lasciando aperte molteplici opzioni per tutte le parti coinvolte.

