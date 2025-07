Traffico Roma del 08-07-2025 ore 14 | 30

Sei in cerca di aggiornamenti sul traffico a Roma? Ecco le ultime novità: via della Magliana è stata riaperta al traffico tra via del Trullo e via delle Idrovore dopo l'intervento dei vigili del fuoco, mentre in zona Eur sono conclusi i lavori in viale dell'Umanesimo. Ricordati che questa notte, sulla tangenziale est, ci sarà una chiusura dalle 22 alle 6. Rimani sempre informato per muoverti senza stress!

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via della Magliana strada è stata riaperta al traffico tra via del Trullo e via delle Idrovore della Magliana è terminato l'intervento dei vigili del fuoco per lo spegnimento di un nuovo logo sono terminati in zona Eur i lavori in viale dell'Umanesimo iniziati Il 14 giugno sulla tangenziale est tra le 22 e le 6 di stanotte chiusura della Nuova Circonvallazione interna tra via dei Monti Tiburtini e via Tiburtina nelle due direzioni di San Giovanni e Salaria si conclude alle 18 di oggi lo sciopero delle ferrovie possibili disagi https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-07-2025 ore 14:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - magliana - chiusura

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

#viabilita Via della Magliana, chiusura in corso tratto Roma-Fiumicino- Idrovore della Magliana. Traffico rallentato sul Viadotto della Magliana Vai su X

Un viaggio crudo e senza filtri nel cuore delle periferie romane, a Via della Magliana, dove il degrado e la criminalità si fondono con storie di... Vai su Facebook

Incendio a Roma Magliana: traffico in tilt e nube di fumo sulla città, il video; Roma, incendio su via della Magliana: 50 famiglie evacuate. L'appello del presidente del XI municipio; Fiamme a via della Magliana: il fuoco lambisce le abitazioni, treni e traffico in tilt.

Incendio alla Magliana, 50 persone evacuate: chiuse le strade, deviati anche gli autobus. «Limitare gli spostamenti» - Un vasto incendio di sterpaglie è divampato a ridosso di via della Magliana e si è propagato a causa del vento in direzione di via ... Come scrive msn.com

Vasto incendio in via della Magliana a Roma, fuoco vicino alle case: chiusure stradali - Questa mattina un vasto incendio ha interessato la zona di Parco Leonardo a Fiumicino. Si legge su msn.com