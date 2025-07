Meloni | Italia è sempre più attrattiva

L’Italia continua a brillare come meta privilegiata per gli investimenti esteri. La recente EY Attractiveness Survey conferma un aumento del 5%, sotto un’Europa in frenata, segnale di crescente fiducia nel nostro Paese. La premier Giorgia Meloni sottolinea come stabilità, serietà e visione siano le chiavi di questo successo. In questo scenario positivo, l’Italia si impegna a rafforzare ulteriormente la propria attrattiva, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo.

14.30 "L'Italia si conferma sempre più attrattiva per chi sceglie di investire. Secondo la EY Attractiveness Survey, i progetti di investimento diretto estero sono cresciuti del 5%, in controtendenza rispetto al resto d'Europa: un segnale chiaro di fiducia verso la nostra Nazione". Così sui Social la premier, Giorgia Meloni. "Stabilità, serietà e visione stanno facendo la differenza.Continueremo a lavorare per rendere l'Italia sempre più competitiva, sicura,dinamica.Per attrarre investimenti,creare lavoro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: italia - meloni - attrattiva - social

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia” - In un acceso dibattito alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle critiche del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, riguardo alle spese per la difesa.

Albano (Mef): "Italia più attrattiva su mercati internazionali grazie al Governo Meloni" - #Pupiatv Vai su Facebook

L’Italia si conferma sempre più attrattiva per chi sceglie di investire. Secondo la nuova EY Attractiveness Survey, nel 2024 i progetti di investimento diretto estero sono cresciuti del 5%, in controtendenza rispetto al resto d’Europa: un segnale chiaro di fiducia ve Vai su X

Meloni: Italia è sempre più attrattiva; Meloni: 'Indagine EY certifica Italia sempre piu' attrattiva per investitori'; Meloni: Italia sempre più attrattiva per chi sceglie di investire.

Meloni, Italia sempre più attrattiva per chi investe - Secondo la nuova EY Attractiveness Survey, nel 2024 i progetti di investimento diretto estero sono cresciuti del 5%, in controt ... Segnala quotidiano.net

Meloni "Italia sempre più attrattiva per chi vuole investire" - Secondo la nuova EY Attractiveness Survey, nel 2024 i progetti di investimento diretto estero sono cresciuti del 5%, in ... Riporta laprovinciacr.it