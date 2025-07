Caldo controlli sui rider | al lavoro in condizioni estreme

Caldo intenso e condizioni estreme mettono a dura prova i rider del food delivery: un'attenzione che diventa imprescindibile per la tutela della loro sicurezza. I controlli straordinari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dei Carabinieri hanno evidenziato l’importanza di rispettare le normative sul rischio calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure e dignitose. Scopriamo cosa emerge dall’operazione del 4 luglio e quali misure adottare per proteggere chi consegna con passione sotto il sole.

Rider al lavoro in condizione climatiche estreme per il ‘rischio calore’. E’ quanto emerso dai controlli straordinari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro sul rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento all’esposizione al calore dei lavoratori impiegati come “rider” nel settore del food delivery. L’attività ispettiva si è svolta lo scorso 4 luglio, nell’ambito delle direttive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche a seguito della sottoscrizione tra le parti sociali del “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo, controlli sui rider: al lavoro in condizioni estreme

