Euro 5 blocco rinviato di un anno Salvini | Scelta di buonsenso Cosa cambia

Rinviato lo stop ai diesel Euro con i limiti che entreranno in vigore solo a Milano e in altre grandi città del nord. Recepito dal governo l'emendamento al decreto Infrastrutture che prevede maggiore flessibilità per le auto a gasolio di classe Euro 5. A comunicarlo è stato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare, il ministro Matteo Salvini ha espresso "grande soddisfazione per il provvedimento". In materia di pianificazione della qualità dell'aria e delle limitazioni della circolazione stradale - con particolare riguardo alle misure adottate dall'Italia per superare la procedura di infrazione della Commissione europea per il superamento dei limiti di qualità dell'aria - è stato approvato dalle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera l'emendamento al DL Infrastrutture finalizzato ad assicurare maggiore flessibilità nelle scelte delle Regioni per il rispetto di tali limiti. 🔗 Leggi su Iltempo.it