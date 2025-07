Morto a 78 anni Alberto Stabile corrispondente in Medio Oriente

Addio a Alberto Stabile, il giornalista palermitano di 78 anni, noto per la sua straordinaria carriera come corrispondente in Medio Oriente. Laureato in giurisprudenza, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del giornalismo con le sue parole e il suo coraggio. Dal primo giornale L'Ora di Palermo a Repubblica, fino alla pubblicazione di "Il giardino e la cenere", Stabile ci ha regalato storie che resteranno nel cuore di molti. La sua eredità è un esempio di passione e dedizione.

E' morto a Palermo il giornalista Alberto Stabile. Aveva 78 anni. Laureato in giurisprudenza, Stabile aveva iniziato la sua carriera giornalistica al giornale L'Ora di Palermo. Poi venne assunto a Repubblica dove diventò corrispondente da Beirut. Di recente aveva scritto il libro "Il giardino e la cenere", edito da Sellerio, un racconto sulla sua esperienza in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Morto a 78 anni Alberto Stabile, corrispondente in Medio Oriente

È morto Alberto Stabile, voce autorevole del Medio Oriente e testimone di 30 anni di storia - Con la scomparsa di Alberto Stabile, Italia e Medio Oriente perdono un protagonista straordinario. Testimone di 30 anni di storia e autorevolezza indiscussa nel giornalismo internazionale, il suo impegno ha fatto luce su conflitti e crisi che hanno segnato il nostro tempo.

È morto Alberto Stabile, giornalista di Repubblica: "Bibbia vivente del conflitto israelo-palestinese, testimone straordinario" Vai su X

