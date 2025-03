Giornalettismo.com - Frontender, backender, sistemista: quali sono le differenze?

Leggi su Giornalettismo.com

Cosa fa un? Che differenza c’è tra un frontedner e uncompetenzenecessarie per svolgere questi tre ruoli e, sostanzialmente, in che cosa si differenziano tra loro? In questa guida al lavoro sviluppo web vedremo letra queste tre professioni mettendole a confronto tra loro. Collaborazione tras,s e sistemisti Confronto delle competenze Agile e DevOps Collaborazione tras,s e sistemisti Il front-end si riferisce all’interfaccia utente e all’esperienza utente. Iresponsabili della creazione e del design di elementi visivi, come layout, colori e tipografia. Utilizzano linguaggi di programmazione come HTML, CSS e JavaScript per creare pagine web responsive e interattive. Il back-end riguarda l’architettura del sistema, il database e la logica dell’applicazione.