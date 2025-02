Dailymilan.it - Milan, Alex Jimenez vive un incubo, Gimenez non vede mai la porta! Tutti i voti

Ilperde anche a Bologna, tra i rossoneriunmentre l’attaccante Santiagononmai la.Ildopo il recupero col Bologna si proietta verso un altro scontro diretto: quello contro la Lazio. Rossoneri e biancocelesti sono in corsa per la qualificazione in Champions League, Sergio Conceiçao ritrova il suo passato ma non potrà pensarci più di tanto vista la posta in gioco tra le due formazioni.I rossoneri dopo Torino perdono anche nella trasferta di Bologna, 0 punti nelle ultime due gare di Serie A potrebbero compromettere il cammino del Diavolo verso il quarto posto. Sergio Conceiçao adesso è 8° a -8 dalla Juventus quarta, c’era il bonus del Dall’Ara da giocarsi ed è andata come peggio non poteva.ha faticato tantissimo a contenere le sortite offensive dei rossoblù, mentre Santiagolì davanti non è riuscito a regalare un guizzo dei suoi.