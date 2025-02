Game-experience.it - Forza Horizon 5 sfreccia su PS5, Playground Games annuncia la data di uscita con un trailer

hato ufficialmente ladidi5 su PlayStation 5 con un nuovo. Il celebre gioco di corse open world, finora esclusiva Microsoft, approderà di conseguenza sulla console Sony nella giornata del 25 aprile, con tanto di supporto per PS5 Pro. L’annuncio è accompagnato dal lancio diRealms, un’espansione che introduce 12 mondi in evoluzione, tra cui 11 località già apparse come eventi a tempo limitato e una pista completamente nuova, l’Stadium Circuit.Appena poche settimane dopo l’annuncio ufficiale di questa nuova versione del titolo, il team di sviluppo inglese ha colto l’occasione per rivelare che gli utenti PlayStation potranno collezionare nuovi trofei, badge in-game e ottenere ricompense esclusive completando le sfide.