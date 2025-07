Comprare casa a Modena il quartiere più ambito è Crocetta-San Lazzaro-Sacca

comprare casa a Modena, in quartieri come Crocetta, San Lazzaro e Sacca, rappresenta un’opportunità unica per immergersi in una città ricca di storia, cultura e vitalità. Questi quartieri, strategicamente collocati tra Bologna e Reggio Emilia, offrono un mix perfetto di tradizione e modernità, ideali sia per chi cerca la prima casa sia per gli investitori. Secondo l’analisi del primo trimestre 2025 di Idealista, la domanda...

Modena, città emiliana ricca di storia, cultura e buon vivere, si conferma come un interessante mercato immobiliare per chi cerca una prima casa o per chi desidera investire in una realtà urbana dinamica e ben servita. Grazie alla sua posizione strategica tra Bologna e Reggio Emilia, Modena attrae sia famiglie locali sia acquirenti provenienti da altre regioni. Secondo l’analisi del primo trimestre 2025 condotta da Idealista, la domanda immobiliare a Modena mostra significative differenze da quartiere a quartiere. Per valutare l’interesse degli acquirenti è stato utilizzato l’indice di domanda relativa che misura il numero medio di contatti per annuncio pubblicato così da comprendere la pressione della domanda sull’offerta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Modena, il quartiere più ambito è Crocetta-San Lazzaro-Sacca

