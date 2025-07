Tende una corda in mezzo alla strada ferito un ciclista | 23enne nei guai

Un gesto insensato e pericoloso ha scosso la tranquilla città di Habikino, in Osaka. Un giovane di 23 anni ha teso una corda in strada, provocando la caduta e il ferimento di un ciclista, e ora si trova accusato di tentato omicidio e intralcio al traffico. La sua azzardata mossa ha suscitato sdegno e timore tra i residenti, ricordando quanto possa essere sottile il confine tra follia e conseguenze imprevedibili.

Un 23enne arrestato per aver teso una corda in strada, causando la caduta e il ferimento di un ciclista. Accusato di tentato omicidio Un gesto folle, a dir poco pericoloso. Il risultato è stato l’arresto di un 23enne a Habikino, nella prefettura di Osaka, e di un ventenne in ospedale. Il primo è accusato di tentato omicidio e intralcio al traffico per aver teso una corda attraverso una strada. Questa ha causato la caduta e il ferimento di un ciclista. Una vicenda che ha lasciato sbigottiti e indignati. – Cityrumors.it La polizia ha identificato l’arrestato come Yuki Matsumi, un lavoratore part-time. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Tende una corda in mezzo alla strada, ferito un ciclista: 23enne nei guai

