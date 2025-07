De Winter alternativa a Leoni? Inter registra un dato e attende – TS

L'Inter punta deciso a rafforzare la propria linea difensiva e ha messo gli occhi su Koni De Winter come valida alternativa a Giovanni Leoni. Con il Belgio tra le opzioni preferite dalla dirigenza nerazzurra, il mercato estivo si svela come un’opportunità interessante per consolidare la rosa e affrontare la prossima stagione con maggiore sicurezza. La domanda ora è: quale scelta si rivelerà quella vincente?

Koni De Winter è uno dei profili monitorati dall’Inter per potenziare il suo reparto arretrato. Per il belga, principale alternativa a Giovanni Leoni, i nerazzurri registrano un elemento. IL PUNTO – Koni De Winter e Giovanni Leoni sono in cima alla lista dell’Inter per rinforzare la difesa. Il belga, seconda scelta dei nerazzurri per la prossima stagione, rappresenta una figura seguita con interesse per l’eventualitĂ in cui non si riesca nell’affondo per l’italiano. Data la densa concorrenza per Leoni, cui si accompagna la mancata certezza della disponibilitĂ del Parma alla sua cessione estiva, la dirigenza dell’Inter è infatti ben consapevole dell’esigenza di tenersi aperte varie strade alternative così da evitare qualsiasi stato di impreparazione successiva. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - De Winter alternativa a Leoni? Inter registra un dato e attende – TS

