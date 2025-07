Sport in tv oggi domenica 6 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Preparati a vivere una domenica all’insegna dello sport! Oggi, 6 luglio, il palinsesto offre un mix imperdibile di eventi: dal prestigioso Wimbledon al Tour de France, dal GP di Formula 1 in Gran Bretagna agli Europei femminili di calcio, fino agli Europei junior di nuoto. Scopri orari, canali e piattaforme streaming per non perdere nemmeno un minuto di questa giornata ricca di emozioni e imprese sportive straordinarie.

Domenica 6 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il torneo di Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France ed il Giro d’Italia femminile, i motori con il GP della Gran Bretagna di F1, il calcio con gli Europei femminili, il nuoto con gli Europei junior, e tanto altro ancora. Nel doppio misto di Wimbledon gli azzurri Andrea Vavassori e Sara Errani, accreditati della testa di serie numero 3, saranno impegnati contro la coppia formata dallo statunitense Jackson Withrow e dalla russa Irina Khromacheva: il match sarà il secondo del programma, che inizierà alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 6 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

In questa notizia si parla di: sport - domenica - luglio - programma

Bici e pattini, a Casier una domenica di sport e solidarietà - Una domenica all'insegna dello sport e della solidarietà attende Casier! Dopo il rinvio del 25 aprile, il 18 maggio si svolgerà la 41^ edizione della “Pedalata e pattinata per la vita” a Dosson.

Presentato in Comune il programma degli eventi del mese di luglio: si parte il 5 con la tradizionale Notte Bianca per arrivare alla novità di quest'anno, ovvero la Notte dello Sport in programma domenica 26 luglio. Il calendario completo Vai su Facebook

Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa, Europei Calcio Femminile Vai su X

Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa, Europei Calcio Femminile; GP Gran Bretagna 2025: orari Sky/Now e TV8; F1, orari GP Silverstone: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche.

Wimbledon - Il programma di domenica 6 luglio: ci sono Carlos Alcaraz e Sabalenka - Gli organizzatori di Wimbledon hanno diffuso il programma completo delle partite di singolare previste per domenica 6 luglio, che si svolgeranno tra Centre Court, campo 1 e 2. Segnala msn.com

Dove vedere Alcaraz-Rublev e gli altri match di Wimbledon in tv e streaming. Programma e orari della quarta giornata - In attesa di rivedere in campo Jannik Sinner (lunedì contro Grigor Dimitrov) tocca al campione in carica. Lo riporta corriere.it