Il Pecorino del Monte Poro DOP protagonista su Canale Italia | tracciabilità sicurezza e valore del Made in Italy

Il Pecorino del Monte Poro DOP brilla ora su Canale Italia, sotto i riflettori di Massimo Martire, per celebrare l'eccellenza e la tradizione del Made in Italy. Questo formaggio unico, prodotto con latte di pecora nella provincia di Vibo Valentia, rappresenta un simbolo di qualitĂ , tracciabilitĂ e sicurezza. Un vero tesoro della nostra cultura gastronomica che merita di essere valorizzato e conosciuto a livello globale.

Il Pecorino del Monte Poro DOP è oggi in primo piano su Canale Italia, protagonista di una diretta condotta da Massimo Martire, che sta mettendo in luce le eccellenze italiane legate alla tradizione agroalimentare. Il Pecorino del Monte Poro è un formaggio tipico della provincia di Vibo Valentia ottenuto con latte di pecora. Ha ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE N°. 208192 del Consiglio. In collegamento, ospiti d’eccezione Enzo Vinci, presidente del Consorzio di Tutela, e Marcello Francioso, imprenditore esperto di comunicazione e attualmente responsabile delle attivitĂ di promozione del prodotto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il Pecorino del Monte Poro DOP protagonista su Canale Italia: tracciabilitĂ , sicurezza e valore del Made in Italy

