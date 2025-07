America Party Musk sfida Trump | l’Armageddon populista in arrivo

L’America Party di Elon Musk sta scuotendo il panorama politico statunitense, sfidando il potere consolidato di Trump e del movimento Maga. Questa nuova formazione promette di rivoluzionare le alleanze e le strategie elettorali, portando un’onda di novità e polarizzazione. La domanda ora è: sarà questa una vera minaccia o solo un’operazione di marketing? Per il momento, tutto è aperto e il futuro si prospetta incendiario.

L’Armageddon populista è in arrivo in America: Elon Musk ha annunciato la nascita dell’America Party, una nuova formazione che dovrebbe competere per i consensi con il movimento Maga del Partito Repubblicano, la corrente personale che sostiene il presidente Donald Trump contro cui l’uomo più ricco del mondo è sceso politicamente in guerra. Ieri Musk ha dichiarato la sua personale discesa in campo, anche se il New York Times segnala che per ora nessun carteggio ufficiale sulla formazione della nuova creatura politica è stato depositato alle autorità federali. L’ultimo scontro con Trump si è avuto sull’approvazione dello One Big Beautiful Bill Act, la maxi-legge fiscale contestata da Musk per il suo impatto previsto sul deficit, da lui indicato come primo problema dell’America. 🔗 Leggi su It.insideover.com