Emergenza caldo e bambini | a Milano scuole-bollitore genitori costretti a comprare ventilatori La denuncia | Il Comune ignora i più fragili

Milano affronta un’estate da record con temperature che superano i 35°C, mettendo a dura prova bambini, anziani e lavoratori. Le scuole, spesso senza adeguate strutture di raffreddamento, diventano veri e propri forni, spingendo genitori a spendere di tasca propria per ventilatori. Fratelli d’Italia denuncia un Comune assente e poco attento ai più fragili, sollevando un grido d’allarme che richiede immediato intervento. La questione è ormai diventata una emergenza da non sottovalutare.

Mentre Milano soffoca sotto temperature oltre i 35°C, Fratelli d’Italia accusa Palazzo Marino di "fare finta di nulla", lasciando bambini, anziani e lavoratori senza protezione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: bambini - milano - emergenza - caldo

Nella classifica stilata da Clean Cities sulle migliori città europee per la mobilità urbana a favore dei bambini, non c'è nessuna italiana nelle prime 10. La prima nella lista è Bologna, 16°, seguita da Milano, 23°, e Torino, 24°. Roma solo 32°. E intanto prosegue la mobilitazione Streets for kids in tutt'Europa per chiedere più strade scolastiche - Nella recente classifica di Clean Cities sulla mobilità urbana a favore dei bambini, le città italiane faticano a emergere: Bologna si posiziona al 16° posto, seguita da Milano al 23° e Torino al 24°.

3000 firme per una petizione sull’ “emergenza” caldo negli asili nido di Milano. Ma le cose vanno chiamate con il loro nome: una storia che si ripete tutti gli anni, per tre mesi all’anno, non è una emergenza, è un problema strutturale. Ecco perché in consiglio c Vai su Facebook

Emergenza caldo e bambini: a Milano scuole-bollitore, genitori costretti a comprare ventilatori. La denuncia: Il Comune ignora i più fragili; A Milano emergenza caldo nelle scuole dell'infanzia: «Nelle aule 35 gradi già alle 7. Il Comune intervenga»; Milano, caldo infernale in asili e centri estivi: “Installati i primi condizionatori. Non basta, bisogna rimborsare le famiglie”.

Emergenza caldo e bambini: a Milano scuole-bollitore, genitori costretti a comprare ventilatori. La denuncia: “Il Comune ignora i più fragili” - Mentre Milano soffoca sotto temperature oltre i 35°C, Fratelli d’Italia accusa Palazzo Marino di "fare finta di nulla", lasciando bambini, anziani e lavoratori senza protezione. Segnala orizzontescuola.it

Milano, caldo infernale in asili e centri estivi: “Installati i primi condizionatori. Non basta, bisogna rimborsare le famiglie” - In qualche caso i genitori hanno comprato di tasca propria dei ventilatori per le strutture: “Aule come serre, non è accettabile”. Secondo msn.com