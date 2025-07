Calciomercato Roma rinnovo ancora in bilico con Svilar | intanto ci prova il Galatasaray! Ecco l’offerta del club turco

Il calciomercato della Roma si anima: mentre il rinnovo di Svilar resta in bilico, il Galatasaray fa un’offerta allettante per il portiere. La Capitale cerca di rinforzare la rosa sotto la guida di Gasperini, allenatore noto per il suo stile offensivo e la valorizzazione dei talenti giovani. Tra trattative e scommesse, il futuro di Svilar potrebbe ancora riservare sorprese. La corsa al rinnovo è appena iniziata.

La Roma si muove sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, allenatore ex Atalanta noto per il suo gioco offensivo e la valorizzazione dei giovani. Oltre ai nuovi innesti, però,

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Aggiornamenti esclusivi sul rinnovo di Vecino: l'ex Inter in bilico tra Lazio e offerte estere? Scopri le ultime mosse! #Vecino #CalcioMercato #SerieA Matias Vecino, l'ex centrocampista dell'Inter, si trova a un bivio cruciale nella sua carriera, con il…

Romagnoli e la Lazio: Rinnovo in Vista? Ecco le Indiscrezioni che Fanno Tremare i Tifosi #Lazio #Romagnoli #SerieA Immaginate un difensore di esperienza, ex Roma e Milan, che potrebbe rafforzare ulteriormente le difese della Lazio.

?? Milan, il futuro di Maignan è in bilico? Svilar-Roma, rinnovo in vista; Gazzetta - Juventus, futuro in bilico per Gatti: per Giuntoli non è incedibile e il rinnovo è in stand-by; Roma, problemi nel rinnovo con Svilar: chiesta clausola da 40 milioni.

Calciomercato Roma, Spinazzola in bilico: chiede il rinnovo, ma Pinto prende tempo. Se parte, c'è Grimaldo del Benfica in pole - Il Messaggero - Il periodo buio durato un anno per la lesione al tendine d’Achille rimediata in nazionale durante l’Europeo del 2021 è ormai alle spalle. Riporta ilmessaggero.it

Calciomercato Roma, O’Riley salta? I giallorossi non chiuderanno la trattativa prima di quella cosa - Calciomercato Roma: priorità alle cessioni, poi assalto a O’Riley e altri obiettivi. Come scrive calcionews24.com