Sostegno scolastico quando la specializzazione diventa una scelta obbligata per i docenti A046 Il CNDDU | Non deve essere un ripiego

Il sostegno scolastico, un pilastro dell'inclusione e del diritto all'istruzione di ogni studente, è spesso vissuto come una scelta obbligata per molti docenti provenienti dalla classe A046. Questi insegnanti, spesso over 60 e arrivati grazie alla legge 104/92 per motivi di salute, si trovano a dover affrontare sfide delicate senza che questa sia una vera vocazione. Il CNDDU sottolinea che il sostegno non deve essere un ripiego, ma una scelta consapevole e professionale.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani fa presente una situazione spesso non considerata: molti insegnanti di sostegno provengono dalla classe di concorso A046, hanno oltre 60 anni e accedono al ruolo grazie alla legge 10492, che garantisce precedenza per motivi di salute. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

