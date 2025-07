Ascolti tv sabato 5 luglio | Dalla strada al palco Windstorm 3 Stranizza d’amuri

Sabato 5 luglio 2025 è stato un vero trionfo di programmi televisivi, con ascolti record e momenti imperdibili. Dai grandi eventi sportivi alle fiction più amate, la serata ha riservato sorprese e share elevati per ogni emittente. Ma quale trasmissione ha conquistato la vetta degli ascolti? Scopriamolo subito, analizzando i dati più aggiornati e sorprendenti della serata.

Ascolti tv sabato 5 luglio 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 5 luglio 2025? Su Rai 1 è andato in onda Dalla strada al palco. Su Rai 2 Nuotando nella follia. Su Rai 3 Stranizza d’amuri. Su Rete 4 Il fuggitivo. Su Canale 5 il Mondiale per club. Su Italia 1 Windstorm 3. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 5 luglio 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 5 luglio 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv sabato 5 luglio: Dalla strada al palco, Windstorm 3, Stranizza d’amuri

In questa notizia si parla di: ascolti - sabato - luglio - strada

Ascolti TV sabato 31 maggio: Tv8 trionfa con la finale di Champions League PSG-Inter, battuti Rai 1 e Canale 5 - Sabato 31 maggio 2025 è stato un giorno da ricordare per gli amanti del calcio e della televisione. Tv8 ha conquistato il primato con oltre 6,4 milioni di spettatori sintonizzati sulla finale di Champions League tra PSG e Inter, lasciando Rai1 e Canale 5 ben lontani, sotto il 10% di share.

Venerdì 11 Luglio! @rbstrada è una dj/selector da gusti speziati insaziabili. Il suo obiettivo è portare nei set un mix di ascolti recenti e preferiti, musica popolare ed elettronica, field recordings e banger di etichette indipendenti sparse nel mondo. Accanto Vai su Facebook

#OfflagaDiscoPax dal vivo a REGGIO EMILIA sabato 5 Luglio ai Chiostri di San Pietro per il festival "Live in Chiostri". Le altre date del tour "Vent'anni di Socialismo Tascabile" sono in grafica e i biglietti li trovate qui: https://linktr.ee/OfflagaDiscoPax Vai su X

Ascolti tv ieri 5 luglio 2025: share tv e dati Auditel; Ascolti tv, la musica del Tim summer hits vince sul calcio del Mondiale per Club e le Teche sopra alle Papere (in attesa che la Ruota giri); Stasera in tv (5 luglio): il gran debutto di Beppe Fiorello. E Bianca Guaccero riappare su Rai 1.

Ascolti tv, la musica del Tim summer hits vince sul calcio del Mondiale per Club e le Teche sopra alle Papere (in attesa che la Ruota giri) - 000 telespettatori e il 15,5% di share, mentre su Italia 1 Into the storm contro ogni regola ha portato a Mediaset 714. Scrive affaritaliani.it

Ascolti tv di venerdì 4 luglio - Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a venerdì 4 luglio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro: Intera giornata 2. Segnala rai.it