La stagione turistica entra nel vivo Ma gli albergatori si aspettano di più

Iniziamo il massimo della stagione turistica, un momento di grande fermento per la riviera. Gli albergatori, tra ottimismo e aspettative, si preparano a scrivere le prossime pagine di successo. La famiglia Vernocchi, con le sue strutture di charme, registra già risultati incoraggianti: “A maggio e giugno abbiamo accolto più turisti rispetto allo scorso anno,” afferma Riccardo Vernocchi. E le previsioni per luglio e agosto promettono di superare ogni aspettativa...

La stagione turistica entra nel periodo più ‘caldo’ e in riviera si fanno i primi bilanci e le previsioni sulle tendenze 2025. La famiglia Vernocchi con il quattro stelle Hotel Miramare, il tre stelle New Bristol ed il due stelle Domus Mea, vive un momento positivo: "A maggio e giugno abbiamo ospitato più turisti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno dice Riccardo Vernocchi , mentre per luglio e agosto le prenotazioni sono sugli stessi livelli, tuttavia abbiamo notato che le prenotazioni last minute sono sempre più diffuse. Con il ristorante lavoriamo meno nella terrazza esterna e più nelle sale con aria condizionata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it