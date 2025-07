La crisi di Sánchez in Spagna scopre la Von der Leyen Ora è senza il pilastro rosso

La crisi di Sánchez in Spagna scuote i vertici europei, svelando le tensioni tra PSE e PPE e mettendo alla prova la tenuta di Ursula von der Leyen. Tra scandali, dimissioni e sfide commerciali, l’Europa si trova a un bivio cruciale. Riuscirà il nostro continente a superare queste turbolenze e mantenere saldo il proprio ruolo globale? Continua a leggere per scoprire come si evolveranno gli equilibri europei in questo scenario complesso e incerto.

Nonostante gli scandali e le dimissioni di un big socialista per molestie, il premier non molla. L’asse Pse-Ppe traballa. Guai in vista per Ursula alla prova dei dazi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La crisi di Sánchez in Spagna scopre la Von der Leyen. Ora è senza il pilastro rosso

