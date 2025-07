Ex Milan Walker al Burnley | annuncio più insensato di sempre? | VIDEO

Il mondo del calcio è sempre capace di sorprenderti, e questa volta lo fa con un annuncio che definire insensato sarebbe riduttivo. Kyle Walker, dopo un prestito al Milan, è passato dal Manchester City al Burnley in modo ufficiale, ma il modo in cui il club ha comunicato il trasferimento lascia tutti a bocca aperta. Preparati a scoprire il video più singolare della stagione, dove il calcio si mescola con la musica di Lionel Richie in un mix davvero inaspettato.

Kyle Walker, negli ultimi mesi in prestito al Milan, si è trasferito dal Manchester City al Burnley a titolo definitivo. Il video è singolare. Dopo sei mesi di alti e bassi con la maglia del Milan, Kyle Walker è diventato un nuovo giocatore del Burnley. Il club inglese ha deciso di dare l'ufficialità dell'affare con un video alquanto bizzarro che vede protagonista l'ex Manchester City e la star della musica Lionel Richie nel videoclip di "Hello", uno dei suoi più grandi successi. "Ciao, sono io quello che stavi cercando?", canta Richie: la risposta di Walker è al limite dell'assurdo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Walker al Burnley: annuncio più insensato di sempre? | VIDEO

