Dayitalianews.com - Trova la testa mozzata di un topo negli spinaci acquistati al supermercato: “Il corpo? Sarà in un’altra confezione”

Leggi su Dayitalianews.com

Una donna di Budoia, piccolo paese in provincia di Pordenone, in occasione del pranzo domenicale aveva acquistato unadisurgelati, al cui interno ha fatto una scoperta macabra e inquietante: ladi un. Immediatamente ha denunciato l’accaduto al, ai carabinieri e alle autorità locali sanitarie.dinelladiLa donna, mentre stava preparando il pranzo domenicale, aveva tolto dal congelatore una busta die una di erbette e aveva svuotato il contenuto all’interno della pentola dell’acqua bollente. Ha però notato qualcosa di strano, un oggetto più scuro, ipotizzando che si trattasse di un pezzo mal conservato, come può succedere a volte.Tuttavia, in seguito ad un’indagine più approfondita, ha scoperto con orrore che quel pezzo più scuro non era altro che ladi un