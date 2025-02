Lanazione.it - Formazione: un corso di alfabetizzazione digitale per cittadini

Pisa, 19 febbraio 2025 - Mercoledì 19 febbraio alle ore 15, nei locali dell'ex circoscrizione n.4 al primo piano in via Fratelli Antoni n.1, si terrà undi, promosso dal PuntoFacile di Ancos Pisa. Grazie ai facilitatori Diego Lo Bartolo e Gioacchino Carfì, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze pratiche, ricevere consulenza personalizzata e ottenere assistenza su specifiche necessità legate all’uso del. Per maggiori informazioni suldiè possibile contattare il numero di telefono 050 7213953 o inviare una email a punto [email protected] . L'iniziativa rientra tra le attività del PuntoFacile, nato per offrire supporto ainell’uso di strumenti informatici e nell’accesso ai servizi online.