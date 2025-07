Ho infiniti motivi per indignarmi | ci pisciano in testa e ci raccontano che piove!

In un mondo sempre più complesso e frenetico, l’indignazione diventa una forma di resistenza che ci spinge a riflettere e agire. Michele Sanfilippo ci invita a non lasciarci sopraffare dal senso di impotenza, anche quando i motivi di sconforto sembrano infiniti. È fondamentale riconoscere le ingiustizie e condividere le proprie emozioni per costruire un percorso di consapevolezza e cambiamento. Perché solo così possiamo sperare in un domani migliore.

di Michele Sanfilippo Generalmente, quando scrivo qualcosa per il blog, la spinta nasce dall' indignazione. Probabilmente con tanta ingenuità, ho pensato che la mia indignazione, se ben spiegata, possa estendersi anche ad altri e generare, magari anche nel lungo periodo, una qualche forma di resistenza. Ma per me i motivi di sconforto sono infiniti e continuano a crescere. Ne enumero solo alcuni: – Il perdurare delle guerre tra Russi e Ucraini, del massacro della popolazione di Gaza, dell' impunità di Netanyahu che si permette di allargare il conflitto ovunque ritenga opportuno pur di salvare la propria posizione politica senza farsi alcuno scrupolo rispetto al fatto che l'attacco all'Iran, per esempio potesse portare nel conflitto Russia e Cina; – Il fatto che tutti questi conflitti mettano a dura prova le economie dei paesi direttamente e indirettamente coinvolti e che per questa ragione tutte le sacrosante misure che erano state pensate per frenare il cambiamento climatico siano state messe da parte per "rilanciare l'economia", come se proprio l'economia di mercato non sottoposta a vincoli di carattere ambientale non sia la causa principale del peggioramento della situazione climatica; – Il fatto che la politica in quasi tutti i paesi occidentali non sembra affatto interessata al salvaguardare il bene della maggioranza della popolazione ma, caso mai, al rilancio dell'economia nella falsa e malsana speranza di restare in sella almeno fino alle prossime elezioni.