Finale Isola dei Famosi 2025 Cristina Plevani vincitrice? Il Comune di Iseo lancia l’appello ai suoi cittadini

L’attesa è quasi finita: domani sera, su Canale 5, scopriremo chi tra i quattro naufraghi finalisti trionferà all’Isola dei Famosi 2025. Cristina Plevani, vincitrice storica, si prepara a lasciare il segno ancora una volta. Il Comune di Iseo lancia un appello ai suoi cittadini: fate il tifo e sostenetela fino alla vittoria finale. Chi si porterà a casa il titolo? La suspense è alle stelle!

Iseo (Brescia), 1 luglio 2025 – Il conto alla rovescia è partito: domani, mercoledì 2 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale dell'Isola dei Famosi 2025. In gioco sono rimasti quattro naufraghi e il quinto si deciderà all'inizio dell'ultima puntata. Un posto sicuro lo hanno ottenuto Cristina Plevani, Loredana Cannata, Mario Adinlfi e Omar Fantini. In nomination ci sono, invece, Jey Lillo e Teresanna Pugliese: chi vincerà al televoto sarà il quinto finalista ufficiale della 19esima edizione del reality show, condotto da Veronica Gentili, affiancata dall'opinionista Simona Ventura.