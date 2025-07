Tour de France 2025 il montepremi finale per chi vince la Grande Boucle | in palio oltre 2,5 milioni

Il Tour de France 2025 si preannuncia ancora più emozionante, con un montepremi complessivo di oltre 25 milioni di euro! La corsa più amata del ciclismo internazionale non solo mette in palio prestigio e gloria, ma anche premi incredibili per ogni categoria. Chi conquisterà la maglia gialla a Parigi riceverà un premio da sogno di 500 mila euro. Scopriamo insieme tutte le novità di questa edizione epica.

Come sempre accade anche per questa edizione 2025 il Tour de France mette in palio una straordinaria somma di denaro per tutti i partecipanti. Il montepremi complessivo supera i 2.5 milioni tra classifiche finali, vittorie di tappa, GPM e piazzamenti. Chi indosserà la maglia gialla a Parigi riceverà un assegno personale da 500 mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tour - france - montepremi - palio

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 – Mentre il Giro d’Italia cattura l’attenzione, le attenzioni si spostano già sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

Tour de France 2025, il montepremi finale per chi vince la Grande Boucle: in palio oltre 2,5 milioni; Quanto guadagna il vincitore del Tour de France?; Montepremi Giro d'Italia 2025, confermati 1,6 milioni di euro in palio: una tappa ne vale 11mila, la Maglia Rosa 265mila.

Tour de France 2025, il montepremi finale per chi vince la Grande Boucle: in palio oltre 2,5 milioni - Come sempre accade anche per questa edizione 2025 il Tour de France mette in palio una straordinaria somma di denaro per tutti i partecipanti ... Si legge su fanpage.it

Tour de France 2025 - Partenza da Nizza e arrivo a Parigi: nella startlist tutti i migliori ciclisti del momento tra cui Pogacar, ... Lo riporta fanpage.it