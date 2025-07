Wimbledon l' impresa di Cocciaretto | Sofia Goggia mi ha detto come fare

L’impresa di Cocciaretto a Wimbledon ha lasciato tutti senza fiato, ma anche Sofia Goggia, campionessa e fonte di ispirazione, ci ricorda un segreto fondamentale: “Non guardare gli altri, ma pensa prima di tutto a quello che devi fare tu”. È un messaggio potente che può cambiare il nostro approccio alle sfide quotidiane, portandoci verso il successo con determinazione e concentrazione. Vuoi scoprire come applicarlo anche tu?

L'azzurra ha stravinto contro Pegula, numero 3 al mondo. Grazie anche al consiglio del suo idolo sportivo: "Non guardare gli altri ma pensa prima di tutto a quello che devi fare tu".

