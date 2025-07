L’Atalanta acquista Ahanor | 20 milioni per l’esterno mancino

L’Atalanta continua a rafforzarsi con un colpo importante: l'acquisto di Ahanor, giovane promessa del Genoa nato nel 2008. Con un investimento di 20 milioni, tra fisico e talento, l’esterno mancino si prepara a sostenere le visite mediche mercoledì 2 luglio. Un tassello fondamentale per il futuro nerazzurro, che punta a crescere e conquistare nuovi traguardi.

CALCIOMERCATO. Da Genoa, classe 2008, sosterrà le visite mediche mercoledì 2 luglio, arriva per 15 milioni più 5 di bonus al raggiungimento di obiettivi individuali e di squadra. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’Atalanta acquista Ahanor: 20 milioni per l’esterno mancino

