la sinistra autoreferenziale spieghi i suoi errori i dem replicano

Nell’arena politica di Avellino, lo scontro tra la sinistra autoreferenziale e i Dem si infiamma, alimentando tensioni e divisioni. Dopo le recenti accuse e risposte, emerge una narrazione complessa fatta di errori, rivendicazioni e tentativi di ricostruire un’identità condivisa. È il momento di fare chiarezza e affrontare le sfide con trasparenza, perché solo così si può sperare di superare le divisioni e rilanciare il progresso cittadino.

Tempo di lettura: 3 minuti Si alimenta lo scontro interno al campo largo di Avellino, sorpattutto dopo la conferenza stampa dei gruppi della Sinistra cittadina ( CLICCA E LEGGI QUI) che hanno attaccato nemmeno tanto velatamente il Pd e i consiglieri comunali. Il capogruppo dem Luca Cipriano ribadisce: Nel 2019 oltre 600 schede bianche contro di me non mi consentirono, solo per un soffio, di essere eletto Sindaco di Avellino. Vinse Gianluca Festa. Oggi si presenta l'occasione di archiviare Festa e il "festismo" ma quegli stessi protagonisti di una scelta scellerata tornano a gridare giudizi impietosi e arroganti proprio contro chi, in questi 6 lunghi anni, ha sempre combattuto Festa a testa alta.