Il Senato boccia la moratoria sull’IA e complica i piani di Trump

Il Senato statunitense ha detto no alla moratoria sull'intelligenza artificiale, un capitolo chiave del controverso One Big Beautiful Bill di Trump. Con 99 voti contrari e solo uno favorevole, il risultato è inequivocabile: l'era dell'AI avanza inarrestabile, sfidando i piani di regolamentazione e aprendo nuove sfide etiche e strategiche per il futuro globale. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse in questa corsa tecnologica senza precedenti?

Tanto tuonò che alla fine piovve davvero. La moratoria sull’intelligenza artificiale inserita dal governo americano all’interno del One Big Beautiful Bill di Donald Trump è stata clamorosamente bocciata dal Senato. I 100 senatori erano chiamati ad esprimersi sul tema e solamente uno di loro ha votato a favore. 99 contro 1 è un risultato nettissimo, che include ovviamente rappresentanti bipartisan. Che dentro ci fossero i membri del Partito Democratico non è una sorpresa, così come era noto il malcontento di qualche repubblicano. Ma che fossero così tanti è un segnale. A criticare la misura erano in tanti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il Senato boccia la moratoria sull’IA e complica i piani di Trump

In questa notizia si parla di: senato - moratoria - trump - boccia

USA: il Senato boccia lo stop alla regolamentazione statale dell’AI. Sconfitta per le Big Tech.

Trump avverte chi boccia sua legge, dovete essere rieletti - Donald Trump ha scritto un post minaccioso su Truth mentre al Senato è in corso il dibattito sulla sua legge di spese che è stata bocciata da due senatori. Segnala msn.com

Boccia a Meloni: "Subalternità a Trump ci condanna a irrilevanza" - (Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2025 "La legge del più forte e la legge dell'impunità non sono una strategia, ma costituiscono una minaccia alla civiltà. Da la7.it