Huijsen ritrova la Juve da ex | super impatto anche al Real Madrid! Il sorprendente dato sul suo rendimento al Mondiale per Club

Dean Huijsen riaccende l'interesse intorno a sé con prestazioni sorprendenti al Mondiale per Club FIFA 2025. Con ben 46 line-breaking passes nella fase a gironi, si distingue non solo tra i difensori del torneo, ma anche tra le fila del Real Madrid, evidenziando un impatto che va oltre le aspettative. Questa performance promette di scuotere le dinamiche future, lasciando tutti con una domanda: cosa riserverà il suo cammino?

Huijsen ritrova la Juve da ex: super impatto anche al Real! I numeri dell’olandese al Mondiale per Club. Tutti i dettagli. Dean Huijsen ha effettuato 46 line-breaking passes nella fase a gironi del Mondiale per Club FIFA 2025, il numero più alto tra i giocatori del Real Madrid e il terzo tra i difensori del torneo. Il suo totale di 46 risulta essere solo uno in meno rispetto al secondo e terzo giocatore del Real Madrid messi insieme (Trent Alexander-Arnold 27 e Aurélien Tchouaméni 20). La sfida di stasera tra Real Madrid e Juventus si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, nel contesto degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Huijsen ritrova la Juve da ex: super impatto anche al Real Madrid! Il sorprendente dato sul suo rendimento al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: mondiale - huijsen - ritrova - juve

Huijsen è del Real Madrid, giocherà il Mondiale per Club: ci guadagna anche la Juventus - Huijsen, giovane talento del Real Madrid, è pronto a partecipare al Mondiale per club, portando vantaggi anche alla Juventus.

«La visione legata al top club non era sbagliata, la gestione del calciatore però è stata debole e insufficiente, anche se le richieste del ragazzo per il rinnovo del contratto erano molto alte. » Alla fine della stagione, la Juventus si ritrova a fare i conti con scelte d Vai su Facebook

Huijsen ritrova la Juventus: dall'addio al Real Madrid in 12 mesi, è uno dei più grandi rimpianti della storia bianconera; La Juve ritrova Huijsen, l’affare che si è trasformato in beffa; Capello: Juve, tieniti stretto Yildiz. E Chiellini trovi sul mercato... un altro Chiellini.

La Juventus ritrova subito Dean Huijsen: con il Real Madrid sta già incantando tutti - La Juventus ritrova Huijsen Nella serata di martedì però la Juventus ritrova Dean Huijsen, da avversario, questa volta con la maglia del Real Madrid nella sfida valida per gli ottavi del Mondiale per ... Scrive ilbianconero.com

Yildiz ritrova Huijsen: il gesto del padre del difensore - Il giovane difensore classe 2005, passato in estate al Real Madrid dal Bournemouth dopo l’addio a Torino, affronterà per la prima volta la sua ex ... Come scrive ilbianconero.com